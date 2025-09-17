勉強中の飼い主を背後から優しく見守ってるかと思いきや…？まるで「つまんない」と言っているかのような猫の表情は36万9千回を超えて表示され、2万7千件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：勉強中、背後にいる『猫の表情』を見てみたら……】

待機中の猫さん

X（旧Twitter）アカウント『@ohagi_zzz』に投稿されたのは、ブリティッシュショートヘアーの女の子「おはぎ」ちゃんが、つまらなそうにこちらを見ている様子です。

この日、飼い主さんは机に向かって勉強に集中していたそう。その時のおはぎちゃんはというと…まるでかまってもらえない時間をじっと耐えているかのような表情で寝そべっていたのだとか。

おはぎちゃんの目は半分閉じかけており、口元はやや不満げだったそうで、まるで「ねえ、そろそろ終わりにしない？」と無言の圧をかけているようにも見えたといいます。

しかし、おはぎちゃんの賢いところは、かまってほしくても邪魔はしないところなのだとか。ちゃんと見える位置に陣取りながら、家族の頑張る姿を見守る優しいおはぎちゃんなのでした。

投稿には、「ニャンともいい表情をされてますねw」「寂しくてふてくされてるのかな？」「『遊んでくれないから、マジつまんね～』って思ってるのかなw」「丸くてモフッとしていてかわいい」など、たくさんのコメントが寄せられています。

ほのぼのまったりな日常

別の投稿には、入れ物のふちからほっぺのお肉がこぼれ落ちそうなほどはみ出しているおはぎちゃんの姿も見られます。

今回紹介した最初の投稿では不満顔を浮かべていたおはぎちゃんですが、おやすみ前の「なでなでタイム」をせがんでくる甘えん坊な一面もあるのだそう。

いつも茶目っ気たっぷりなおはぎちゃんの日々の姿は、これからもたくさんの人を笑顔にし続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@ohagi_zzz』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Xアカウント「@ohagi_zzz」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。