2泊3日で遊びに行っていた妹さんのお家から、愛猫さんたちが待つ自宅に帰ってきた飼い主さん。妹さん宅の猫さんたちと浮気をしていた飼い主さんに、愛猫さんたちの反応は…？

【動画：ネコがいる妹の家で２泊３日した結果…帰宅を待っていた愛猫たちが見せた『恋人のような反応』】

全員集合

YouTubeチャンネル『《あつし》Channel@猫たちと一緒』に投稿されたのは、妹さんのお家に遊びに行っていた飼い主さんが帰宅した時の様子。お世話は頼んであったもののやはり寂しかったようで、猫さんたちは続々とお出迎えに来てくれたといいます。

玄関で待ち構えていたロビンくんと、何度も甘えた鳴き声を上げるティガーくん。末っ子チップくんも軽やかに駆け寄り、階段を降りてきたベルちゃんはドアップで迫ってきたそう。羨ましいほどの大歓迎です。

寂しさの証？

チップくんが立てた大きな物音にベルちゃんの尻尾が爆発するハプニングもありつつ、順番にただいまのご挨拶。特に甘えん坊のティガーくんはスリスリが止まらなかったそうで、ロビンくんと飼い主さんの間に強引に横入りしてしまう場面には、思わず笑ってしまいます。

浮気の証拠である匂いがついた荷物を男子たちがチェックしている中、なぜかベルちゃんがフレーメン反応をしている場所をよく見てみると、なんと誰かの粗相の跡が…！犯ニャンは不明ですが、寂しくてついやってしまったようです。

ベルちゃんの浮気チェック

やはり女の子というべきか、ベルちゃんが1番入念に浮気チェック。荷物に乗り上げてくんくんと匂いを嗅ぐ姿は、まるで「他の女の匂いがするわね」と言っているようだったそう。飼い主さん、愛されていますね。

それぞれ反応は違いますが嬉しくてたまらない様子の猫さんたちと、そんな猫さんたちが可愛くて仕方がない様子の飼い主さん。喜びに溢れた再会の様子に、こちらまで幸せな気持ちになりました！

投稿には「ドアップでも可愛すぎるベルちゃん」「ティガーちゃんの「ハーーン」愛おしい♡」「ロビンの鼻ヒクヒクが可愛すぎるんだが」「ちっぴーあっさりしてる」「芸術的な横入り」「さて、犯ニャンは誰かな～？」「みんなそれぞれあつしいないとさみしくて仕方ないのね～」といったコメントが寄せられました。

