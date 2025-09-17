VAIOは、個人向けハイエンドモバイルPC「VAIO SX14」「VAIO SX12」を発表しました。2025年9月17日10:00より予約受付を開始し、9月26日より発売します。

「VAIO SX14」「VAIO SX12」

記事のポイント 「VAIO SX14」の法人向けモデル「VAIO Pro PK」は、同社の法人向けラインナップにおいて累計販売台数No.1を誇り、この3年で販売台数が約3倍へと成長した人気モデル。ハイスペックでありながら高い耐久性を兼ね備え、モバイルに最適なモデルです。

「VAIO SX14」は、ディスプレイやカラー等、用途やスタイルに応じて細かく選べるスペックがユーザーの使い方にフィットする14.0型ワイド大画面モバイルPC。カラーはファインホワイト、ファインブラック、アーバンブロンズ、ブライトシルバー、ファインレッド（※）の5色をラインナップします。

※ファインレッドはVAIO直営ストア限定カラー

「VAIO SX12」は、最軽量構成で900gを切る軽さと、A4用紙より小さなコンパクトなボディが魅力の12.5型ワイド画面モバイルPCです。カラーはファインホワイト、ファインブラック、アーバンブロンズ、ブライトシルバー、ファインレッド（※）、ローズゴールドの6色。

※ファインレッドはVAIO直営ストア限定カラー

いずれも製造を長野県の安曇野本社で行う、メイド・イン・ジャパンモデル。「安曇野FINISH」と呼ばれる、専任の技術者による120項目以上にもおよぶ品質チェックに合格した製品だけが出荷されます。

剛性向上と軽量化に貢献する立体成型カーボンを採用した天板に、強く美しいフラットアルミパームレスト、最大180度まで開くディスプレイなどを採用。

インテル Core プロセッサー（シリーズ1）搭載で、カスタマイズモデルはプロセッサーやメモリ、ソフトなどの組み合わせを選択可能。

キートップは中央を約0.3mmディッシュ（皿）形状にくぼませることで、タイピング時の指のフィット感を向上。快適にタイピングできます。

騒音などの環境ノイズだけをかしこく除去するAIノイズキャンセリング機能を搭載。さまざまなシーンに最適化された4つのモードで快適にWeb会議が可能です。



バッテリー交換なしでも長時間使えるVAIO独自の充電制御や、「いたわり充電モード」搭載。持ち運びしやすい急速充電対応の純正ACアダプターが付属します。

5G対応で、物理SIM（nanoSIM）とeSIMの両方に対応。Wi-Fi環境のない場所でもモバイル通信が行えます。

このほか、個人向けモデル限定で、すべてを黒く染め上げたプレミアムエディション「VAIO SX14・SX12 | ALL BLACK EDITION」も発売されます。

VAIO 「VAIO SX14」「VAIO SX12」 2025年9月17日10:00予約開始、9月26日発売 オープンプライス

