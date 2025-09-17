「大大大当たり」キタッッ！！【サーティワン】激アツコラボが新登場♡「映えサンデー」

【サーティワン】と【不二家】でお馴染みのペコちゃんが夢のコラボ！ 可愛らしいトッピングを乗せた大当たりを彷彿とさせる「映えサンデー」がラインナップしており、お腹を満たしつつ、目でも楽しませてくれそうです。今回は生ミルキーが付いた、コラボらしさが詰まったサンデーをご紹介します。

華やかなデコレーションが映える「ペコちゃん 生ミルキーサンデー」

ペコちゃんのお顔がトッピングされた、可愛らしさ溢れるサンデー。華やかにデコレーションされたビジュアルが、眺めるたびに心をときめかせてくれそうです。公式サイトによると「お口に入れた瞬間とろける生ミルキー」を乗せた、ペコちゃんならではのプチ贅沢仕様。特にバニラ系フレーバーのアイスを選べば、ホイップのまろやかさと共に、よりミルキー感が増した味わいが楽しめそうです。

カップデザインは包み紙を再現！

「ペコちゃん 生ミルキーサンデー」が盛り付けられているカップは、不二家でお馴染みのお菓子「ミルキー」の包み紙を再現。思わず写真を撮りたくなるほど可愛らしく仕上がっています。「スモール1コ」のアイスが選べて、お値段は\580（税込）。お買い物の休憩がてら味わってみてはいかがでしょうか。

