「仮面ライダーガッチャード」俳優も所属・ UNiFY、自ら会社経営しながら活動「いい意味で僕たちは自由な人間」【「STARRZ TOKYO 2025」インタビュー】
【モデルプレス＝2025/09/17】「仮面ライダーガッチャード」（テレビ朝日系／2023）で鶴原錆丸を演じた富園力也らが所属している10人組ダンスボーカルグループ・UNiFYが、次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」（開催日：2025年9月23日／会場：日本工学院アリーナ）に出演する。モデルプレスではUNiFYにインタビューを実施し、ステージへの意気込みやグループの魅力について明かしてもらった。
2024年に初開催した「STARRZ TOKYO」。本祭典は、「フェス」や「コレクション」「LIVE」といった概念を「GALAXY」とし、MUSIC＆FASHIONコンテンツを軸に、この日集まった特別な方々と共にGALAXYを創り出していく。2024年の第1回はニコニコ生放送での配信視聴者数は約7万人を記録。イベント関連投稿のインプレッションは約2,000万impを突破し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。
― 次世代のエンタメカルチャーを体感できるエンタメ×ファッションの大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」にご出演する意気込みをお願いします。
福井巴也：出演させていただくことが決まった瞬間からメンバー全員でとても気合を入れて準備をしています。というのも、もともと僕がモデルとして出演させてもらう事が決まっていたのですが、そのときから他のメンバーともUNiFYとしてもこの大きなイベントに出演したいね、と話していましたし、僕達の1stアルバム『平成37』に収録させれている楽曲をより多くのUNiFYを知らない方にも聞いていただきたいと思っていたので本当に9月23日が待ち遠しいです。僕達と最高に楽しい時間を過ごしましょう！
― 他のアーティストの方々に負けないパフォーマンスの魅力を教えてください。
雨宮大晟：何よりUNiFYには様々なジャンルの楽曲があり、メンバーによってそれぞれ違う個性や、パワーを持っているのでそれを最大限に引き出したパフォーマンスがでるのはUNiFYの魅力だと思います！
中川将平：それぞれが持っている華だと思います。いい意味で僕たちは自由な人間なのでそれぞれの表現力や人間性が生きたパフォーマンスに注目して欲しいです。
宝：僕達の“何にも縛られず自分達の好きなことを追い求める”というところに注目してもらいたいです！UNiFYの楽曲には皆さんの背中を押せるそんな自信があります！ぜひ、歌詞や表情も含めて注目してください！
富園力也：自分たちで会社をやっている事もあって働いている方、学校へ行く方達の背中を押せるような楽曲、表現が魅力だと思います！その他にもチーム毎にも可愛い、ラップ、ボーカルに尖った曲もあったり個性豊かな曲も魅力です！
― もし他の出演アーティストとコラボするとしたら、誰とどんなことをやってみたいですか？
石沢瑠架：同じボーイズグループであるO-MENZやアナタシア、MeseMoa.、MATSURIの皆さんと一緒にそれぞれの楽曲でTikTokを撮りたいです！
石橋弘毅：MATSURIさんとコラボさせていただき、平成ポップスを一緒にカバーしたいです！もちろん昭和歌謡でも！僕たちの1stアルバム『平成37年』も聴いてもらえるといいなぁ…！
新美直己：ちぃたん☆とコラボして僕たちが出した1stアルバム『平成37年』の中の楽曲『mellow mellow』をやりたいですね！一緒にノリノリで踊りたいです！
― 最近の活動（リリース楽曲）の注目ポイントを教えてください。
RAY：8月28日にリリースしたUNiFYの1stアルバム『平成37年』のリード曲、『mellow mellow』にぜひ注目してほしいです！懐かしさのあるサウンドに平成感溢れるリリック、それをダンスアンドボーカルで表現する、言うなれば平成と令和の融合を目指した楽曲になっています！
イベント名称：STARRZ TOKYO2025
会場：日本工学院アリーナ
開催日時：2025年9月23日（火・祝）
券種：VVIP／VIP／S
主催：STARRZ TOKYO実行委員会
後援：一般財団法人 日本ファッション協会／株式会社フジテレビジョン
協力：
株式会社EVENTIFY／株式会社THREE／株式会社Churros／株式会社OMSVi／株式会社ツーエムオー／株式会社Grabss／株式会社GLAS
メディアパートナー：
株式会社ZIP FM／株式会社エフエム福岡／広島エフエム放送株式会社／株式会社 エフエム石川 FM ISHIKAWA BROADCASTING Co.,LTD／株式会社京都放送／株式会社エフエム北海道
オフィシャルパートナー：
株式会社ネットネイティブ
※チケットは抽選での販売。
