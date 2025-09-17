神聖かまってちゃん・みさこ、浸潤がん公表「今後は転移の有無を確認するための精密検査を」【全文】
【モデルプレス＝2025/09/17】ロックバンド・神聖かまってちゃんの公式X（旧Twitter）が、17日に更新された。ドラムのみさこが浸潤がんの診断を受けたことを伝えた。
【写真】人気バンドメンバー、がん公表＜全文＞
投稿では「みさこに関するご報告と今後の活動について」とし、「このたび、みさこが健康診断の結果を受け再検査を行ったところ、本日医師より『2cm以下の浸潤がん』との診断を受けました」と報告。「今後は転移の有無を確認するための精密検査を行い、その結果を踏まえて治療方針を決めてまいります」と伝えた。
今後の活動については「本人の体調を最優先に、医師の指導のもとで、無理のない形で続けていければと考えております」と説明。「日頃より応援いただいている皆さまにはご心配をおかけいたしますが、みさこが安心して治療に専念できますよう、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです」としている。
みさこは2008年、の子に声をかけられ神聖かまってちゃんに加入。2011年にはバンドじゃないもん！を結成し、活動している。（modelpress編集部）
みさこに関するご報告と今後の活動について
いつもみさこ、ならびに「神聖かまってちゃん」を応援いただき、誠にありがとうございます。
このたび、みさこが健康診断の結果を受け再検査を行ったところ、本日医師より「2cm以下の浸潤がん」との診断を受けました。今後は転移の有無を確認するための精密検査を行い、その結果を踏まえて治療方針を決めてまいります。
活動につきましては、本人の体調を最優先に、医師の指導のもとで、無理のない形で続けていければと考えております。
日頃より応援いただいている皆さまにはご心配をおかけいたしますが、みさこが安心して治療に専念できますよう、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです。
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気バンドメンバー、がん公表＜全文＞
◆神聖かまってちゃん・みさこ、浸潤がん公表
投稿では「みさこに関するご報告と今後の活動について」とし、「このたび、みさこが健康診断の結果を受け再検査を行ったところ、本日医師より『2cm以下の浸潤がん』との診断を受けました」と報告。「今後は転移の有無を確認するための精密検査を行い、その結果を踏まえて治療方針を決めてまいります」と伝えた。
みさこは2008年、の子に声をかけられ神聖かまってちゃんに加入。2011年にはバンドじゃないもん！を結成し、活動している。（modelpress編集部）
◆全文
みさこに関するご報告と今後の活動について
いつもみさこ、ならびに「神聖かまってちゃん」を応援いただき、誠にありがとうございます。
このたび、みさこが健康診断の結果を受け再検査を行ったところ、本日医師より「2cm以下の浸潤がん」との診断を受けました。今後は転移の有無を確認するための精密検査を行い、その結果を踏まえて治療方針を決めてまいります。
活動につきましては、本人の体調を最優先に、医師の指導のもとで、無理のない形で続けていければと考えております。
日頃より応援いただいている皆さまにはご心配をおかけいたしますが、みさこが安心して治療に専念できますよう、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです。
【Not Sponsored 記事】