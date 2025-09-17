アンジェリーナ１／３のソロプロジェクト「ａｉｌｌｙ」が１７日、シングル「Ｒａｄｉｏｒｙ」でデビューした。同曲のミュージックビデオ（ＭＶ）がこの日、ＹｏｕＴｕｂｅに公開された。

「Ｒａｄｉｏｒｙ」は「Ｒａｄｉｏ」と「Ｄｉａｒｙ」を掛け合わせた造語。日々リスナーと対話を続ける自身の想（おも）いを、ａｉｌｌｙとして歌詞に落とし込んだ。

ＭＶでは「ＯＮ ＡＩＲ」と書かれたサインランプや、レギュラーラジオ番組のＴＯＫＹＯ ＦＭ「ＳＣＨＯＯＬ ＯＦ ＬＯＣＫ！」の黒板など、普段から番組で使用しているものが多数登場。ラジオの相棒・くまのぬいぐるみのちぇたも出演している。

ａｉｌｌｙは「リスナーからのお便りをお手紙に見立てて、日々、皆さまからたくさん愛をいただいていることを、視覚的にも表現できる映像になりました」と感謝。「撮影当日は雲ひとつないくらいの晴天。スタッフの皆さまも大変暑い中、ステキなものを一緒に作ろうと、一丸となった空気感には胸がいっぱいになりました。“君の晴れ間になれますように”と願いを込めたのに、ＭＶでは一面の青空。日ごろ、皆さまにしてもらってばかりの私の心は一面の青空です」とコメントした。