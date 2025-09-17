2026年放送『真夜中ハートチューン』花澤香菜が放送部顧問・安藤檸檬役に ヒロインたちの設定画も公開
2026年に放送されるテレビアニメ『真夜中のハートチューン』の放送部顧問・安藤檸檬役を、声優の花澤香菜が務めることが発表された。あわせてヒロインの六花、寧々、イコ、しのぶ、檸檬のキャラクター設定画が公開された。
【画像】かわいい！六花、寧々、イコ、しのぶ、檸檬のキャラ設定
本作は、『週刊少年マガジン』（講談社）にて連載中の、五十嵐正邦氏による同名漫画が原作。
檸檬は声にまつわる「夢」をもつヒロインの六花、寧々、イコ、しのぶたちが所属する楓林高校の放送部顧問。事なかれ主義の発言も目立つが放送部には協力的な先生という役どころを演じるにあたり、花澤は「気だるくて適当さがにじみ出る大人の女性、私はとても好きです！そして五十嵐先生作品に再び関わることができてうれしいです♪」と喜びのコメントを寄せた。
24日発売の『週刊少年マガジン』では、『真夜中ハートチューン』連載2周年を記念した巻頭カラーとテレビアニメ『真夜中ハートチューン』情報に加えて、花澤の特別インタビューが掲載される。
■安藤檸檬役・花澤香菜コメント
放送部顧問の先生、レモンちゃんの声を担当いたします。気だるくて適当さがにじみ出る大人の女性、私はとても好きです！そして五十嵐先生作品に再び関わることができてうれしいです♪収録を楽しみにしています!!
