藤井フミヤ with 南こうせつ「僕の胸でおやすみ」MV＆レコーディング風景を収めたメイキング映像公開
J-POPの起点となったレーベルの一つとして知られ、世界的なCity Pop人気やアナログ盤復活の流れで再注目を集める日本クラウン内の音楽レーベル「PANAM」が、55周年を記念して新企画「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」を始動。その第1弾として、藤井フミヤ with 南こうせつによる「僕の胸でおやすみ」のミュージックビデオ（MV）が、PANAM公式YouTubeチャンネルで公開された。
【動画】「僕の胸でおやすみ」MV＆メイキング映像
本作では、藤井と南の共演に加え、総合プロデューサーを務めるギタリストの佐橋佳幸をはじめ、キーボードのDr.kyOn、ベースの亀田誠治、ドラム・タンバリンの河村“カースケ”智康といった豪華ミュージシャンが参加。レコーディング風景を収めたメイキング映像も同時公開されている。
「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」では、今後も毎月多彩なアーティスト同士のコラボレーションによるカバー楽曲を発表していく計画で、世代を超えて名曲を歌い継いでいく試みとして注目を集めそうだ。
■「PANAM 55/100 SUPER SONG COVERS」リリース情報
9月17日配信リリース
「僕の胸でおやすみ」（原曲：かぐや姫／1973年発表）
歌唱：藤井フミヤ with 南こうせつ
10月8日配信リリース
「LADY PINK PANTHER」（原曲：鈴木茂／1967年発表）
歌唱：GOOD BYE APRIL with 南佳孝
11月5日配信リリース
「さよなら人類」（原曲：たま／1990年発表）
歌唱：鈴木実貴子ズ with BLACK BOTTOM BRASS BAND
12月3日配信リリース
「なごり雪」（原曲：かぐや姫／1974年発表）
歌唱：seta with Darjeeling
