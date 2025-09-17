ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¬¿Íµ¤·Ý¿Í¤Ë»÷¤¹¤®¤Æ¾×·â¡Ö¥É¡¼¥é¥óÅÉ¤é¤ì¤¹¤®¤¿»þ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×¡Ê¿åÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¬¤¢¤ë¿Íµ¤·Ý¿Í¤Ë»÷¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¹±Îã´ë²è¡Ö°ìÈÌ¿Í¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤í!¤ª¤â¤·¤í·Ý½ÑÂç³Ø¤Î¿ÍÁª¼ê¸¢¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¾°Èþ³Ø±àÂç³Ø¤Ç³ØÀ¸¤äÀèÀ¸¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÍµÈ¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö»°»ÍÏº¡×¤Î2¿Í¤¬¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤¿ºÝ¡¢¾®µÜ¤¬¡Ö»³ºê¤µ¤ó!»³ºê¤µ¤ó!¡×¤È¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¦»³ºê¹°Ìé¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿¿ÍÊª¤ÏÇÐÍ¥¡¦¾®¼ê¿Ìé¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»Ñ¤ËÍµÈ¤Ï¡Ö»³ºê¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾×·â¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Îº´Æ£ÛÙÎ¤¤â¡Ö»ä¤â¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¾®µÜ¤¬¡Ö¤¨?¥¶¥¥ä¥Þ¤µ¤ó?¡×¤È²ø¤·¤à¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¤Þ¤¸¤Þ¤¸¸«¤Æ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë!¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¾®¼ê¤Ï»³ºê¤Î»ý¤Á¥®¥ã¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»³ºê¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¤¯¤ë¡Á¡Á¡Á¡Á¡×¤Î¥Í¥¿¤ò¸«¤¿ÍµÈ¤Ï¡Ö´°àú¤À¤è¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¡Ö¤¹¤²¤§¡ÄËÜÅö¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤è¡£¤¿¤Þ¤Ë»³ºê¤¬¥É¡¼¥é¥óÅÉ¤é¤ì¤¹¤®¤¿»þ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ê¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£