女性4人組音楽ユニット「最終未来少女」の元メンバーで、タレントの藤咲凪さんが、所属事務所を退所することが、芸能事務所「ミントプロダクションズ」の公式サイトで公表されました。



【写真を見る】【リアル推しの子】藤咲凪 所属事務所を退所 「これからはゆるやかに 自分らしく歩んでいけたらと思っております」 フリーランスとして活動





公式サイトでは「この度、藤咲凪は2025年9月20日をもちまして、所属事務所ミントプロダクションズ株式会社を退所する運びとなりましたことをご報告申し上げます。」と、報告。



続けて「藤咲凪は退所後もフリーランスとなり、新たなステージに踏み出す事となりました。」と、記しました。







そして「本日まで活動させて頂けたのは応援して下さる皆様からのご声援、関係各位の皆様方のお力添えあっての事でございます。この場をお借りし、改めて感謝申し上げます。」と、綴りました。



公式サイトでは「今後とも彼女の決断と新たな挑戦を見守って頂ければ幸いでございます。」と、ファンに向けて呼びかけています。







また、藤咲凪さんも自身のインスタグラムで「お世話になっておりました ミントプロダクションを退所いたしました。」と、報告。



続けて「在籍中は多くのご支援・ご声援をいただき 心より感謝申し上げます𓂃⟡.·」と、綴りました。

そして「これからはゆるやかに 自分らしく歩んでいけたらと思っております。 今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と、呼びかけています。







藤咲さんは、シングルマザーで二児を育てるアイドル、リアル”推しの子”として知られています。

7月には、女性4人組音楽ユニット「最終未来少女」グループを卒業することが発表されていました。







【担当：芸能情報ステーション】