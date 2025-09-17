ＮＨＫの稲葉延雄会長は１７日の定例記者会見で、８月放送のＮＨＫスペシャル「シミュレーション 昭和１６年夏の敗戦」でのドラマの描き方について、「面白くするために史実と異なる脚色をしたと指摘されても致し方ない面はあった。様々な意見が出るような演出は、たとえドラマであってもＮＨＫらしくなかった」との見解を示した。

ドラマは、机上演習によって日米開戦前に確実な敗北を予測していた「総力戦研究所」をテーマにフィクションとして制作。８月１６、１７日の放送後、所長の描かれ方が史実に反するなどとして、実際の所長の遺族が記者会見で批判している。

同作は外部制作会社との共同制作。脚本・演出は、映画監督の石井裕也さんが手がけた。稲葉会長は「共同制作では、商業的側面が強調されることは起こりうる。ＮＨＫとして守るべきことを最後まで貫くのが難しいならば、共同制作とは別の方法を選択すべきではないか」と述べた。

また、生成ＡＩ（人工知能）を使ったサービスで記事が無断利用されているとして、日本の報道機関が米企業に相次いで訴訟を提起している問題に関し、稲葉会長は「ＮＨＫの正当な利益が不当に侵害される形でＡＩの学習に使われるのはあってはならない」と強調した。

一方、来年３月開催の野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック」（ＷＢＣ）の日本国内での生中継について、米動画配信大手ネットフリックスが独占配信を行う件については、放送権料の高騰で国民的関心が高いイベントの視聴機会が限定される点を危惧。「関係者が集まって、一般の方々が広く国民的スポーツを視聴できる環境を作るための議論を」と要望した。