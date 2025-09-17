富山大空襲から80年、今年、初めて自身の空襲の記憶を絵に描き始めた90代の女性がいます。

逃げた先の神通川で見た光景や、絵に込める思いを取材しました。清水記者のリポートです。



今年8月1日。鎮魂と平和への願いを込め、今年も夜空に大輪の花が咲きました。

13歳のときに富山大空襲に遭った牧野敦子さんは、弟の寛男さんらと一緒に、花火を眺めていました。



牧野敦子さん

「ずっとね花火は大嫌いだったけど、ちょっと落ち着いて見れるようになったかなと思う。やっぱり、あの空襲のことを思い出すね。音がね、おんなじ音だもん。これがもう連続してガンガンガンガン頭の上で鳴っとったがね」





牧野さんらは当時、神通川へ逃げました。牧野さん「（自宅は）この通りだと思うがね。ここに両方に建売が少しあったがね」神通川にかかる鉄橋を渡って、さらに西へ逃げようとしました。牧野さん「そこの線路の上で、私は向こう岸までどんどん人がね、通っていくわけね。それで向こうへ渡ろうと言うたがね。そしたら母親がダメだちゃ言って、けんかしたがね、線路の上で。それで仕方なしに、私も渡らずに、土手の上を走ったわけね」しばらくして、鉄橋を列車が走っていき、川へ飛び込む人たちがいました。牧野さん「ああ親の言うこと聞いてよかったと思いながら、ずっとその草むらの所におって隠れとったがね」その時、牧野さんが見た光景とは…「あまりにもきれいなもんだから、光の中に入っているような気がしてね、今しか見れんと思ってね、ひっくりかえって見とった」降り注ぐ焼夷弾でした。1945年8月2日未明、富山市中心部を襲ったアメリカ軍の爆撃機B29は、56万発の焼夷弾を投下しました。牧野さん「みんな死ぬこと覚悟しとっからね、死ぬこと恐ろしくないがね」弟 牧野寛男さん（86）「学校で軍事教育受けとるから、戦争が怖いとか、戦争してはいけないとかって絶対言わない、お国のために戦えという教えばっかりだからね」お国のため。防空法による国民の義務として、バケツリレーで訓練通りに消火する市民もいました。空襲直後、富山市民の心の変化を特別高等警察、特高が聞き取りした調査報告書が残っています。「バケツ訓練や防空壕などの指導は駄目で今更何の意味もなかった」「初期防火の指導を信じて無理に消火に努めていた結果、真面目な者が多く死んでいる」「我々は政府にだまされたのだ」報告書の日付は8月6日。空襲によって、市民が国の方針に疑問を抱いたことが分かります。富山大空襲での爆撃は111分も続き、一夜にして2700人余りの命が奪われました。夜が明けると、富山の街は一変していました。牧野さん「日が昇ってきて、空に真っ赤なかまぼこみたいが、お盆より大きい、たらいみたいな丸い。何だろうか、太陽だとは思えなかった。そしたらだんだん上がってきたら、太陽の朝日なんだなと思って」さえぎるものがなく、大きく見えた太陽。照らされていたのは、灰と化した真っ白な街でした。牧野さん「ここら辺は真っ白に灰になってしもとるわけね、もう見晴らせて、いくつかの建物が黒いがが、真っ白の上に黒い廃墟があるわけ。手足の細かいところはもう白骨化しとるわけね、ずっと燃え尽きるまで燃えて、なくなって、そして胴体だけが電信柱に見えるが、いくつもいくつも並んどんが」焼け残った建物のひとつ、富山電気ビル。戦後80年の今年、改修工事中に空襲の痕が見つかりました。当時、屋上に焼夷弾が直撃し、最上階は激しい炎に包まれました。天井には、熱で変形した鉄骨、壁には、すすの跡。生々しい焼夷弾の威力が今も残されています。牧野さんはこれまでずっと、80年前の記憶にふたをしていました。牧野さん「これだけ生かしてもらったのは、何か世の中にお返ししなきゃならないのかなと思って。そして話し出したら、思い出して、せきを切ったように出てくんがだ、今まで封印しとったがを」今年、初めて、あの日見た記憶を絵に描き始めました。これは、家族で神通川の土手へ逃げたところを描いた絵です。牧野さん「本当はもっと、美しい、楽しい、きれいなもんを描きたいけど、こういうことを知ってもらうのもいいかなと思う」ただ、たくさんの遺体を見た光景だけは描くことができていません。牧野さん「このしばらく思い出して思い出して、嫌でならん、あ、また思い出したと思ってね。手先がもう苦しいから描けないと思う、表現できんがね、心の中にあるけども」葛藤しながらも、記憶を絵に残そうとしています。牧野さん「自分の思い出の描き起こしもであるがね。これから生きていく人たちみんなね、その命の大切さを感じる、感じて欲しいなと思う」空襲に遭った被災者はみな80歳以上。つらく閉ざしていた記憶を形に残したいと動き出しています。つらい記憶を形に残そうとする牧野さんの姿からは、戦争の記憶を未来へつなごうとする強い思いが感じられます。戦争の悲惨さをどう語り継ぐのか、私たち一人ひとりが考えていかなければなりません。