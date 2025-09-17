日産自動車は、2026年度までに備品の調達コストなど変動費について、2500億円分の削減を目指すと明らかにしました。

日産は経営再建計画「Re:Nissan（リニッサン）」の一環として2026年度までに自動車事業の黒字化の達成を目指しています。固定費と変動費をそれぞれ2500億円ずつ削減し、合計5000億円分を削減の目標額としました。

変動費には部品の調達や生産、品質管理コストや輸送や保管にかかわる物流費も含まれますが、日産はこの変動費を300人からなるプロジェクトチームで精査し、すでに1600件のコスト削減に取り組んでいることを明らかにしました。

具体的には、車のシート部分の過剰だった生産を、発注量に応じてあらためて見直すことに成功しているということです。

また中国市場が好調なことから、現地サプライヤーと協業して中国製の部品を積極的に採用していくことでコスト削減を目指します。

一方、日産は17日、1997年の初開催以来、25回にわたり開催してきた自社のモータースポーツイベントをことしは中止すると発表しました。関係者によりますと中止の理由について「経営再建を進めている中で限られた資金の用途を厳格に検討した結果」としています。