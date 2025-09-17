上杉柊平（33）と劇団EXILE前田拳太郎（26）シンガー・ソングライターNOA（25）が17日、東京・渋谷ストリームに登場。この日から発売された、アサヒのノンアルコールカクテルテイスト飲料「ウィルキンソン タンサン タグソバー」発売を記念し、明日18日から同所で開催の「WILKINSON タグソバーナイト」オープニングイベントに出席した。

NOAは「渋谷のど真ん中は格好良くて、すてきです。とてもさわやかで、自分自身も飲むんですが、自分にお疲れさま、と言いたい、すてきなお味」と、会場と商品の印象を語った。理想の夜の過ごし方を聞かれると「僕自身、料理をするので夜が始まる感じ。何でも作っちゃう。ちょっと前までは、季節のお野菜を使ってナスの煮浸しやパスタ。勉強中です」と答えた。

夜に聴きたい曲は？ と聞かれると「おこがましいですが、僕の曲『Ticket』」と、自身が手がけた23年の楽曲を挙げた。「夜をイメージしたので、気持ち良く聴けると思う」と笑みを浮かべつつ「自分にお疲れさま、と言ってあげたくなるので、そのためにはリラックスする時間を作ってあげることを意識しているかも知れません」と語った。