¾å¿ùÉ¢Ê¿¡Ê33¡Ë¤È·àÃÄEXILEÁ°ÅÄ·ýÂÀÏº¡Ê26¡Ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼NOA¡Ê25¡Ë¤¬17Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤ËÅÐ¾ì¡£
¤³¤ÎÆü¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥µ¥Ò¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È°ûÎÁ¡Ö¥¦¥£¥ë¥¥ó¥½¥ó¡¡¥¿¥ó¥µ¥ó¡¡¥¿¥°¥½¥Ð¡¼¡×È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢ÌÀÆü18Æü¤«¤éÆ±½ê¤Ç³«ºÅ¤Î¡ÖWILKINSON¡¡¥¿¥°¥½¥Ð¡¼¥Ê¥¤¥È¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¾å¿ù¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢ËÍ¤â¤è¤¯Íè¤Æ¤¤¤ë½ÂÃ«¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£ÌÌÇò¤¤¶õ´Ö¡£´ÅÌ£¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¡£Ãº»À¤¬¹¥¤¡£³¤³°¤Ç¤â¥¬¥¹Æþ¤ê¤òÁª¤Ö¡×¤È¡¢²ñ¾ì¤È¾¦ÉÊ¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Ìë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡¡¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÌë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤«¤Í¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿»þ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤ÎÌë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤Ê¡£»Å»ö¤Ç¤·¤«¡¢³°¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä²È¤ËÃå¤¤¤¿»þ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤Ê°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²»³Ú¤¬¹¥¤¡£²È¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥ì¥³¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢Ì£¤ï¤¦¤Î¤¬ÍýÁÛ¤ÎÌë¤«¤Ê¡£²È¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¹¥¤¤ÊÉþ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢°û¤ßÊª¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯¡£Í§¿Í¤ò²È¤Ë¾·¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£ÍýÁÛ¤ÎÌë¤Ç¤¹¡×¤ÈÍýÁÛ¤ÎÌë¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Á°ÅÄ¤â¡ÖÀÖ¤È¹õ¤ÇÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ê¶õ´Ö¡£³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÌ£¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃº»À¤È¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡ÄËÍ¤Î¹¥¤ß¤Î¡¢Âç¿Í¤Î¤ªÌ£¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ñ¾ì¤È¾¦ÉÊ¤Ø¤Î¹¥°õ¾Ý¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Ìë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡¡¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤¬¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡£¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¾å¿ù¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö·ë¹½¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¤Ê¤Î¤Ç²È¤Ç¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£²»³Ú¡¢¥é¥¤¥Ö¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÌî³°¥Õ¥§¥¹¤Ê¤É¤Ç°û¤á¤¿¤é¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£6Æü¤Ë26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î¡¢Ìë¤Î²á¤´¤·Êý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤Þ¤ê³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¦¤Á¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§Ã£¤È²á¤´¤»¤¿¤é¡ÄÂçÂÎ¡¢¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£Ç¯¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£