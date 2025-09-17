ベッキーおすすめ♪ちょこっと食べやすい“無添加”お菓子「めっちゃ美味しい！止まんない」

ベッキーさんが、自身のYouTubeチャンネルに『今月の無添加【2025.8】』という動画を投稿。動画では、無添加やオーガニックの商品が大好きで、日々探しているというベッキーさんが、おすすめの商品を紹介する様子が公開されました。今回は、この中で、ベッキーさんが「めっちゃ美味しい」と絶賛したオーガニックのお菓子を紹介します！

ベッキーさんが、「これね、美味しいです」とコメントしつつ取り出した商品がこちら！

■オーガニックのココナッツキャンディ

Coconut Glen’s / ココナッツキャンディ 税込1,200円（公式サイトより）

こちらは、国内では、東京に2店舗、大阪と沖縄にそれぞれ1店舗ずつを構えるヴィーガンアイスクリームのお店『Coconut Glen’s』で販売しているお菓子。

オーガニックのココナッツの果肉部分をスライスし、非精製の砂糖を絡めゆっくり丁寧に時間をかけてロースト。ほんのり優しい甘さとココナッツの香りや香ばしさ、カリカリとした食感を楽しめる化学物質ゼロ・添加物ゼロのやさしいご褒美スイーツです。

ハワイ・マウイ島にある本店では、アイスクリームのトッピングやスナックとして楽しんだり、お土産として購入したりと、アイスクリームと並ぶほど人気の商品なんだそう！

公式サイトからも購入可能なので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね♪

■独特の香りと甘さがヤミツキ！

ベッキーさんは「フレークに砂糖がまぶしてあるみたいな感じなんですけど」「めっちゃ美味しい！止まんない」と紹介。

そして食べ始めると、「ココナッツ独特の香りはあります」「本当に美味しい！甘い」などと、味の特徴についても教えてくれました♪

■動画もチェック

動画では、この他にも、ベッキーさんがおすすめの無添加・オーガニック食品を紹介する様子が公開されています！ぜひチェックしてみてくださいね。