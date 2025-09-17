エミリンも購入！“こっそりスタイルアップ”が叶う美脚グッズ「結構印象変わりますよ」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【総額14万円超え】ロフトで買い放題したら日々の暮らしが一気に楽しくなりそうな予感』という動画をアップ。大松さんが、生活雑貨の専門店『ロフト』でお買い物する様子を公開してくれました。今回はこの中で、大松さんが“スタイルアップ効果が期待できる”と購入したグッズをピックアップ♪

靴のソールが並んだ売り場で、大松さんが「これいいじゃないですか」とコメントした商品がこちら。

◼︎低反発のインソール

コロンブス / スタイルソリューション カカトアップ女性用【4.5cm】 税込1,430円（公式サイトへ）

靴の中に入れるだけで膝の位置がアップし、視覚効果で美脚に見せてくれる4.5cmのインソールです。

抗菌消臭効果のある低反発クッション素材で、優しく包み込むようにかかとにフィットするので、足が痛くなりにくい仕様。

他には、【2.5cm】【3.5cm】も用意されています。

◼︎スタイルアップが叶う♪

この日、ロフトのスタッフさんもスニーカーの中にこちらの商品を入れていたそうで、それを見た大松さんは「確かにスニーカーとかだとわかんない！」「え、いいですね」と、見た目ではソールが入っているとは気づかないとコメント。

そして「だって4.5盛ったら、私今158（cm）なんですけど、162.5(cm)じゃないですか。結構印象変わりますよ」「4.5は結構でしょ」と、スタイルアップが期待できる4.5cmアップのかかとソールを購入されていました！

◼︎動画もチェック

動画では他にも、大松さんがロフトでさまざまな商品を吟味する様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。