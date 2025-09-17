柴犬さんを、掘った穴から引っ張り出した瞬間…。まさかのハプニングと、思いがけない奇跡の1枚は記事執筆時点で308万回を超えて表示されており、11万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：登山中、犬を穴から引っ張り上げた男性→石につまずいてしまい…思いがけない『奇跡の1枚』】

犬を抱っこして山登りしていると…

Xアカウント『@takechiyo_shiba』に投稿されたのは、柴犬「たけちよ」くんと飼い主さんのお姿。日々、飼い主さんと共に登山を楽しんでいるというたけちよくん。

この日は、長野県上田市の丸子城址山へ出かけていたそう。たけちよくんは山登りで穴掘りをするのが日課だとか。

この日も、掘った穴からたけちよくんを引っ張り上げ少し後ろへ下がると、ちょうどそこに石があり、バランスを崩してしまうことに…！

思いがけない『奇跡の一枚』に反響

その瞬間をとらえた写真には、たけちよくんを庇いながら受け身を取ろうとする飼い主さん。そして、その動きに完全シンクロするたけちよくんのお姿が映っていたのだそう。

受け身を取ろうとする飼い主さんの右手と同じように、ピンと伸ばされたたけちよくんの前足。加えて、石につまずいた飼い主さんの左足と、全く同じ角度のたけちよくんの後ろ足…。

まさに奇跡と呼ぶにふさわしいシンクロっぷりですが、飼い主さんは派手に転倒、たけちよくんは身体能力を光らせ華麗に着地というまさかの結末を迎えることになったのでした！

もちろんお互いに怪我もなく、たけちよくんの素晴らしい身体能力を再確認した出来事となったそう。

この投稿には「同じポーズｗｗ」「すごい！手も足も完全一致！」「さすがですね」「飼い主さんの姿勢に愛を感じる」「躍動感ある」「意地でも落とすまいという気持ちが伝わる」など多くのコメントが寄せられています。

柴犬コンビの日常が大人気

信州長野の里山で暮らすたけちよくんと、お姉さんのくろずさん。飼い主さんと山登りをしては穴掘りに励み、自然豊かな土地でのびのびと暮らしているそうです。

写真・動画提供：Xアカウント「@takechiyo_shiba」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。