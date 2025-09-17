ゆきぽよ「ストック買い10個」ギャル時代を支えたプチプラコスメ

ゆきぽよこと木村有希さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【エルフコラボ 】ゆきぽよギャルに戻る⁉ 荒川流メイクでテンションアゲ〜⤴ 【ゆきぽよチャンネル】』を投稿。芸人コンビ・エルフの二人を招き、荒川さんが木村さんへギャルメイク！その中で、木村さんも愛用するアイテムが。

■眉毛マスカラ

動画内で登場したのはこちら！

ヘビーローテーション/カラーリングアイブロウEX 税込924円（公式サイトより）

ふんわりとした自然なカラーリングが似合う眉毛マスカラ！

荒川さんがこちらを木村さんへ使用すると「ヘビロテ？」とコスメ名を紹介する前に回答。

続けて「ゆき、すごくない？見てないのにわかった」と塗っている感覚でわかったとコメント。

その理由について「ストック買い10個してたな」と木村さんのメイクを支えた、まさに“ヘビロテ”アイテムだったと振り返っていました！

■動画もチェック

動画内では荒川さんが木村さんへ自身のギャルメイクをメイクを施しています！ぜひチェックしてみてくださいね。