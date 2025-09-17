大型犬がお散歩の途中で、大好きなおばあちゃんに久しぶりに会ったら…？2人がふれあう姿が尊いと話題になり、投稿は記事執筆時点で38万回再生を突破。「幸せそう」「優しい時間」「癒されました」といった声が寄せられています。

【動画：散歩中に『おばあちゃん』と久しぶりに会った大型犬→ふたりでお話をして…思わず涙が出る『心温まる光景』】

大型犬とおばあちゃんの素敵なひと時

Instagramアカウント「goldenuzboy」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「ゆず」君がお散歩中に大好きなおばあちゃんに会った時の様子です。

ゆず君がさつまいもを好きだと知ったおばあちゃんは、「さつまいも美味しいんか？」と声をかけながら頭を撫でてくれたそう。するとゆず君はお目目を細めて、ニコニコと微笑んだとか。おばあちゃんとは久しぶりの再会なので、嬉しくて仕方ないようです。

途中でシルバーカーを椅子代わりにしているおばあちゃんの隣におすわりし、「もっと撫でて」とお行儀よく甘え始めたゆず君。おばあちゃんが「おすわりするのぉ？」と喜んで撫で続けると、幸せそうにうっとり…。2人が穏やかで優しいひと時を過ごしている光景は、あまりにも尊いです。

寄り添って歩く2人

おばあちゃんがそろそろお家に帰ろうと歩き出すと、ゆず君は「僕も一緒に行くよ」とばかりに寄り添って歩き始めたとか。おばあちゃんのペースに合わせてゆっくり歩いているところに、愛と優しさが感じられます。

尊い後ろ姿にほっこり

そしておばあちゃんが歩きながら手を伸ばして背中を撫でると、ゆず君は嬉しそうにおばあちゃんのお顔を見上げ、2人はしばし見つめ合ったそう。

2人の後ろを歩いていた飼い主さんは、その相思相愛な後ろ姿を見てほっこりしたそうですよ。これからもゆず君とおばあちゃんの素敵な関係が、ずっと続きますように！

この投稿には「優しい子ですね」「2人ともすごく可愛い」「寄り添い合う姿が尊い」「涙が出ちゃう」といったコメントが寄せられ、ゆず君とおばあちゃんの交流は多くの人の心を温めてくれることとなりました。

ゆず君は人が大好きで、ご家族や周囲の人々を愛し愛されながら楽しい日々を過ごしているそうです。可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「goldenuzboy」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「goldenuzboy」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。