9月30日にスタートするNHKドラマ10『シバのおきて～われら犬バカ編集部～』の記者会見が9月17日に行われ、大東駿介、飯豊まりえ、柴犬・のこが登壇した。

片野ゆかの漫画『平成犬バカ編集部』を原作に、犬によって心が優しく解きほぐされていく人々を描くヒューマン＆ケイナイン（犬）ストーリー。柴犬専門の雑誌『シバONE』を作ることを思いつくアラフォー雑誌編集者・相楽俊一を大東、犬が苦手な編集者・石森玲花を飯豊が演じる。

キャストと共にのこが登場すると、会場の空気は一瞬で穏やかに。大東は「うちの看板犬・福助こと“のこちゃん”に癒されてください」と笑顔を見せ、飯豊は「私は犬が大好きなので、『ワンちゃんの作品に関われるなら是非』と二つ返事で」とオファー時の心境を明かした。

撮影はすべて犬ファーストで行われ、外ロケは猛暑を迎える前に実施。大東は「最初の頃に『本番よーい』という言葉を覚えちゃって、その瞬間にカチッとなっちゃうんですよね。だから、言葉を変えてのこに気づかれないように始めましょうかって」と、この現場ならではの撮影を回顧。飯豊は「英語のときもありましたよね。『レディ・セット・アクション』って」と笑い、大東も「カッコいい現場やったな」と懐かしんだ。

本来、スタジオに入る際にはブザーが鳴るが、今回はそれもナシに。大東は「ブザーがないと、僕たちの芝居も自然とナチュラルになって。（片桐）はいりさんも、『このままずっとこのスタイルで』と言ってました。新しい作品作りを教えてもらった感じですね」と振り返り、飯豊も「これでもできるんだったら、みんなにとってもいいんじゃないか」と共感する。

さらに大東は「お芝居の中で、自分が意図的に何かをしてしまっているなという後悔がたまにあって。でも、のこって本当に自由なんです。僕たちが思っているのと違う行動をするけど、それが映像で見るととても魅力的なので、僕もそういう人でありたいなと。のこに芝居を教えてもらいました」としみじみ語り、飯豊と「犬の振り見て、我が振り直せ」と声を合わせていた。

一方で、のこの完璧な演技も本作の見どころのひとつ。飯豊は「監督がのこちゃんにお芝居をつけるんですよ。『ここで振り向いてほしい』『ここで立ち止まってほしい』って。絶対わからないだろうなと正直思っていたら、ビシッとお芝居してくれるんですね。本当に賢いなと思いましたし、驚かされることばかりですね」と称賛する。

大東は「表情もちゃんと作るんですよね。僕らは、ただカメラのほうを向いてくれればそれ以上望むことはないと思っていたけど、『何が？』というお芝居のときには『何が？』っていう顔をする。後半はゾッとしましたね、全部わかってるんちゃうかなって」と脱帽していた。

のこが演じる相楽の愛犬・福助の声を担うのは柄本時生。キャストは撮影が進む中で決まったといい、「現場ではあんなにかわいい子たちが、映像では『誰だ？』とか言うからギャップがあるなって。（かわいいキャラクターなのは）人間の想像なだけなのかもしれない」と飯豊。かたや大東は「それまでは『のこ～ぉ』って無邪気にかわいがっていたのに、時生って決まったときに撫でづらくなった」と苦笑い。

飯豊は「私たちも『誰なんだろう』『子どもが喋るのかな』とか、いろいろ想像したんですよね」と現場での会話を明かし、大東は「映像で声を聞いたらフィットしたけど、現場ではやっぱり時生くんの顔が浮かぶ。それがちょっと雑念として入ってきちゃいました。聞かなきゃよかったと思いましたね」と本音をこぼして笑わせた。

またカメラマン・三田（こがけん）の愛犬・ボムの声を演じるのは津田健次郎。大東は「しびれましたよね」と唸り、飯豊も「めっちゃカッコよかったですよね」と頷く。さらに大東は「現場では本当にかわいかったんですけど、『あんな渋い声なの!?』って。第1話では二言くらいしか喋ってないですけど、笑っちゃいましたね。『渋すぎるやろ』って。あれはあれで撫でづらいなっていう（笑）。絶妙なキャスティングだなと思いました」と、津田×柴犬の相性を絶賛した。

ドラマは柴犬雑誌編集部が舞台となっており、劇中には実際の誌面も登場する。大東は仲の良い友人が雑誌の編集長であることから「もともと興味がある仕事だった」といい、「ドラマの中の雑誌作りなんですけど、結構本気になっちゃって。ペットは支えてくれる存在ではあるけど、それが人の道具になってはいけないし、メディアがそう誘導してしまっては恐ろしいことなので。実際に平成に創刊された雑誌の話とはいえ、これを令和に扱うということで、この言葉は適切なのかと丁寧に丁寧に話し合っていきました」と、『シバONE』制作の裏側を明かしていた。

（文＝nakamura omame）