◆世界陸上 第５日（１７日、国立競技場）

ＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二が前夜の男子４００メートル準決勝で１９９１年の高野進（７位入賞）以来３４年ぶりの決勝進出を決めた中島佑気ジョセフ（富士通）に“嫉妬”する一幕があった。

この日、中島の前夜の激走の映像が紹介されると「いや〜、なんかずるいな。全部、そろってるじゃないですか？」と話し出した織田。

「カッコ良くて、足が速くて、頭良くて、体は完璧に仕上がってるでしょ。モテる要素満載でしょ」と指を折りながら数え上げたところで、番組キャスターの江藤愛アナウンサーが「織田さんも負けてないですよ」と言うと、「いや、いや、いや、ただのジジイでございます」と自虐的に口にしていた。

織田は前夜のレース直後には「ない、ない、ない、奇跡ですよ。絶対と言っていいぐらい決勝に行けると思ってなかった、僕は」とコメント。「決勝に残るの？ 男子の４００が？ ああ、もう立ってられない」と、その場で座り込み「全然、頭、真っ白、今。あり得ないことが起きたの。ウワ〜、今日、何が起きるんだろう」と、つぶやいていた。