「態度が生意気だった」 10代女性の顔を殴るなど数時間にわたり暴行 けがをさせた疑い 16歳女子高校生を逮捕【新潟】
JR新潟駅南口近くで10代女性の顔を拳で殴るなど数時間に及ぶ暴行を加え、けがをさせた疑いで16歳の女子高校生が逮捕されました。
傷害の疑いで逮捕されたのは、住居不定で新潟県内の高校に通う女子高校生（16）です。警察によりますと女子高校生は7月、JR新潟駅南口近くで、10代女性に対して顔を拳で複数回殴るなど、数時間にわたって暴行を加え、全治2週間の脳震とうや顔面打撲などのけがを負わせた疑いが持たれています。
２人に面識はなかったということですが共通の友人がおり、女子高校生は、その友人が被害者から悪口を言われているという主旨の話を聞いて、友人を介して被害者を呼び出したということです。
警察の調べに対し、女子高校生は「被害者の態度が生意気だった」「殴ったり蹴ったりボコボコにしたことは間違いない」と容疑を認めているということです。
