「仲間と車のレース」一般道で100km/h…赤信号無視で事故後に車捨て逃走 20歳男と16歳少年逮捕 ほかの参加者8人も捜査 神奈川
神奈川・鎌倉警察署で目撃されたのは、車内でうつむく男の姿。
16歳の少年とともに危険運転致傷などの疑いで逮捕された渡辺慈英容疑者（20）です。
16歳の少年は「仲間と車のレースをしていた」と供述。
渡辺容疑者らは2025年5月、神奈川県内の一般道で100km/h以上ものスピードを出し、“レース”と称した暴走行為に及びました。
さらにレース中に起こしたひき逃げの瞬間がドライブレコーダーに記録されていました。
無免許の16歳の少年が運転する車が猛スピードで赤信号の交差点に進入し、画面左側から来た車と衝突。
目撃者：
ブレーキを踏む感じもなく、80km/h出ていたか、かなりの衝撃。
車は衝突したあと、信号待ちをしていた別の車にもぶつかりました。
この事故で3人がけが。
ところが、車内にいた男女6人は車を乗り捨て逃走していたのです。
関係のない人たちを巻き込んだ“レース”とは何だったのでしょうか。
神奈川県内の道路をレース場に見立て、危険運転を繰り返していたという渡辺容疑者ら。
厚木市から大和市を第1レース、藤沢市までを第2レース、そして事故は、大和市へと向かう第3レースの途中で起きました。
警察が防犯カメラを確認した範囲では、容疑者らの運転していた車が赤信号で止まることは一度もなかったといいます。
警察によりますと、事故を起こした車を運転していた16歳の少年は容疑を認めているといいますが、もう1台を運転していた渡辺容疑者は「無免許で車を運転していませんし、事故は俺がやったわけではないので全く関係ありません」と容疑を否認しているといいます。
警察はレースに参加していたとみられる他の8人についても捜査を進める方針です。