◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―阪神（１７日・マツダスタジアム）

女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」(イコールラブ)の山本杏奈が、始球式を務めた。投球は、阪神・近本の背中の後ろに大きくそれたが「悔しいんですけど、全力で楽しく投げさせていただいたので悔いはないです。カープ勝利への思いを込めて投げさせていただきました」と、声を弾ませた。

“推し”という松山竜平外野手と同じ背番号５５のユニホーム姿で臨んだ。「松山選手にもこの思いが届いていたらいいな！ と思います。ユニークでお優しくて、イジられている姿とか惹かれちゃって…。松山選手のホームランとかまた見たいという気持ちがすごくあります」と、１８日に４０歳の誕生日を迎えるチーム最年長のベテランにエールを送った。

広島県出身で、幼い頃からのカープファンという。昨年には「それ行けカープ」リレー映像にも登場した。「グループに入った時、一番最初に個人の夢として掲げさせてもらったのが始球式。夢が叶ってすごくうれしい。雨女と言われないか不安だったんですけど、ホッとしてます」。悪天候で試合開始が１時間以上も遅れたが、無事に夢が実現した。

今月６日には、広島サンプラザホールで８周年ツアー「＝ＬＯＶＥ ８ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＰＲＥＭＩＵＭ ＴＯＵＲ」をスタートさせた。１０月８日には１９ｔｈシングル「ラブソングに襲われる」を発売する。