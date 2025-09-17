「ソフトバンク−西武」（１７日、みずほペイペイドーム）

優勝マジック１１のソフトバンクが試合序盤から猛攻だ。三回で早くも「先発全員安打」を記録した。

１点を先制された直後の二回、２死満塁から周東と柳町がいずれもストレートの四球を選んで連続押し出しで逆転に成功。その後も西武先発・武内の動揺につけこんで、牧原大の適時打、中村晃の２点適時三塁打、栗原の適時打で得点を重ねて、この回打者１１人の攻撃で一挙７点を奪った。

さらに三回は無死から谷川原、海野の連打で無死一、三塁として野村、周東の連続タイムリーで２点追加。９−１とリードを広げたところで武内をＫＯした。その後も栗原に２点タイムリーが飛び出し、この回も打者１０人攻撃。三回終了時点で１１−１の大量得点差となった。

４番に座り二回に適時三塁打を放った中村は「打ったのはカーブ。牧原のタイムリーで気持ち的に楽になり、思い切っていくことができました。有利な展開にもってくるタイムリーになって良かったです。いい形で勝てるように集中していきたいと思います」と気を引き締め直すようにコメントした。