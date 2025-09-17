ソフトバンク vs 西武 2025年9月17日の試合速報
2025.09.17 18:00 みずほPayPayドーム福岡
9回表 西武の攻撃
【西 8-11 ソ】
試合終了
OUT
3番 長谷川 信哉 センターフライ 3アウト
OUT
2番 滝澤 夏央 センターフライ 2アウト
OUT
1番 西川 愛也 レフトフライ 1アウト
OUT
9番 古市 尊 レフトヒット ランナー：1塁
OUT
守備交代：レフト 柳町 達 に代わって 2番 緒方 理貢
OUT
投手交代：ピッチャー 上茶谷 大河 に代わって 10番 杉山 一樹
8回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
1番 周東 佑京 セカンドゴロ 3アウト
OUT
9番 野村 勇 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
OUT
8番 海野 隆司 センターヒット ランナー：1塁
OUT
7番 谷川原 健太 センターフライ 1アウト
OUT
投手交代：ピッチャー 糸川 亮太 に代わって 10番 山田 陽翔
8回表 西武の攻撃
OUT
8番 源田 壮亮 空振り三振 3アウト
OUT
西8-11ソ
7番 Ｌ・セデーニョ レフトホームラン 西武得点！ 西 8-11 ソ
OUT
6番 山村 崇嘉 ライトフライ 2アウト
OUT
西6-11ソ
5番 渡部 聖弥 ライトヒット 西武得点！ 西 6-11 ソ ランナー：1塁
OUT
4番 元山 飛優 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
OUT
3番 長谷川 信哉 センターヒット ランナー：1塁
OUT
2番 滝澤 夏央 ショートゴロ 1アウト
OUT
守備交代：サード 栗原 陵矢 に代わって 9番 野村 勇
OUT
守備交代：ファースト 中村 晃 に代わって 5番 栗原 陵矢
OUT
守備交代：ショート 野村 勇 に代わって 4番 川瀬 晃
7回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
6番 山川 穂高 空振り三振 3アウト
OUT
5番 栗原 陵矢 レフトフライ 2アウト
OUT
4番 中村 晃 センターフライ 1アウト
7回表 西武の攻撃
OUT
1番 西川 愛也 セカンドゴロ 3アウト
OUT
9番 古市 尊 ライトフライ 2アウト
OUT
8番 源田 壮亮 レフトフライ 1アウト
OUT
投手交代：ピッチャー 尾形 崇斗 に代わって 10番 上茶谷 大河
6回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
3番 牧原 大成 ショートゴロ 3アウト
OUT
2番 柳町 達 空振り三振 2アウト
OUT
投手交代：ピッチャー 中村 祐太 に代わって 10番 糸川 亮太
OUT
1番 周東 佑京 レフトヒット ランナー：1、2塁
OUT
9番 野村 勇 センターヒット ランナー：1塁
OUT
8番 海野 隆司 空振り三振 1アウト
OUT
守備交代：ファースト Ｔ・ネビン に代わって 4番 元山 飛優
OUT
守備交代：ライト 外崎 修汰 に代わって 3番 長谷川 信哉
6回表 西武の攻撃
OUT
7番 Ｌ・セデーニョ センターフライ 3アウト
OUT
西4-11ソ
6番 山村 崇嘉 ライトホームラン 西武得点！ 西 4-11 ソ
OUT
5番 渡部 聖弥 センターヒット ランナー：1塁
OUT
西2-11ソ
4番 Ｔ・ネビン レフトホームラン 西武得点！ 西 2-11 ソ
OUT
3番 外崎 修汰 センターフライ 2アウト
OUT
2番 滝澤 夏央 空振り三振 1アウト
OUT
投手交代：ピッチャー Ｌ・モイネロ に代わって 10番 尾形 崇斗
5回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
7番 谷川原 健太 空振り三振 3アウト
OUT
6番 山川 穂高 ライトフライ 2アウト ランナー：3塁
OUT
5番 栗原 陵矢 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
OUT
4番 中村 晃 センターフライ 1アウト
5回表 西武の攻撃
OUT
1番 西川 愛也 レフトフライ 3アウト
OUT
9番 古市 尊 サードゴロ 2アウト
OUT
8番 源田 壮亮 セカンドゴロ 1アウト
4回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
3番 牧原 大成 ファーストゴロ 3アウト
OUT
2番 柳町 達 ライトヒット ランナー：1、3塁
OUT
サード 山村 崇嘉が悪送球 ランナー：1塁
OUT
1番 周東 佑京 サードエラー ランナー：1塁
OUT
9番 野村 勇 レフトヒット 2アウト
OUT
8番 海野 隆司 空振り三振 1アウト
OUT
守備交代：キャッチャー 炭谷 銀仁耦 に代わって 9番 古市 尊
OUT
投手交代：ピッチャー 浜屋 将太 に代わって 10番 中村 祐太
4回表 西武の攻撃
OUT
7番 Ｌ・セデーニョ ショートフライ 3アウト
OUT
6番 山村 崇嘉 空振り三振 2アウト
OUT
5番 渡部 聖弥 セカンドフライ 1アウト
3回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
7番 谷川原 健太 ショートライナー 3アウト
OUT
6番 山川 穂高 フォアボール ランナー：1、2、3塁
OUT
西1-11ソ
5番 栗原 陵矢 レフトヒット ソフトバンク得点！ 西 1-11 ソ ランナー：1、2塁
OUT
4番 中村 晃 フォアボール ランナー：1、2、3塁
OUT
3番 牧原 大成 空振り三振 2アウト
OUT
2番 柳町 達 ファーストゴロ 1アウト ランナー：2、3塁
OUT
投手交代：ピッチャー 武内 夏暉 に代わって 10番 浜屋 将太
OUT
西1-9ソ
1番 周東 佑京 ショートヒット ソフトバンク得点！ 西 1-9 ソ ランナー：1、2塁
OUT
西1-8ソ
9番 野村 勇 センターヒット ソフトバンク得点！ 西 1-8 ソ ランナー：1、2塁
OUT
8番 海野 隆司 ライトヒット ランナー：1、3塁
OUT
7番 谷川原 健太 センターツーベースヒット ランナー：2塁
3回表 西武の攻撃
OUT
4番 Ｔ・ネビン 空振り三振 3アウト
OUT
3番 外崎 修汰 ショートゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
OUT
2番 滝澤 夏央 フォアボール ランナー：1、2塁
OUT
1番 西川 愛也 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
OUT
9番 炭谷 銀仁耦 ファーストフライ 1アウト
2回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
6番 山川 穂高 レフトフライ 3アウト
OUT
西1-7ソ
5番 栗原 陵矢 ライトヒット ソフトバンク得点！ 西 1-7 ソ ランナー：1塁
OUT
西1-6ソ
4番 中村 晃 センタースリーベースヒット ソフトバンク得点！ 西 1-6 ソ ランナー：3塁
OUT
西1-4ソ
3番 牧原 大成 レフトヒット ソフトバンク得点！ 西 1-4 ソ ランナー：1、2塁
OUT
西1-2ソ
2番 柳町 達 フォアボール ソフトバンク得点！ 西 1-2 ソ ランナー：1、2、3塁
OUT
西1-1ソ
1番 周東 佑京 フォアボール ソフトバンク得点！ 西 1-1 ソ ランナー：1、2、3塁
OUT
9番 野村 勇 空振り三振 2アウト
OUT
8番 海野 隆司 ファーストフライ 1アウト
OUT
7番 谷川原 健太 キャッチャーヒット ランナー：1、2、3塁
OUT
6番 山川 穂高 ライトヒット ランナー：1、2塁
OUT
5番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1塁
2回表 西武の攻撃
OUT
8番 源田 壮亮 ライトフライ 3アウト
OUT
7番 Ｌ・セデーニョ 空振り三振 2アウト
OUT
6番 山村 崇嘉 ライトフライ 1アウト
OUT
西1-0ソ
5番 渡部 聖弥 ライトホームラン 西武得点！ 西 1-0 ソ
1回裏 ソフトバンクの攻撃
OUT
4番 中村 晃 空振り三振 3アウト
OUT
3番 牧原 大成 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1塁
OUT
2番 柳町 達 センターヒット ランナー：1塁
OUT
1番 周東 佑京 ショートゴロ 1アウト
1回表 西武の攻撃
OUT
4番 Ｔ・ネビン サードゴロ 3アウト
OUT
3番 外崎 修汰 フォアボール ランナー：1塁
OUT
2番 滝澤 夏央 空振り三振 2アウト
OUT
1番 西川 愛也 ライトフライ 1アウト
