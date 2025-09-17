「パペットスンスン」限定シール付き! ばかうけ&瀬戸しおアソートが登場
栗山米菓は、SNS総フォロワー200万人超の人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボレーション商品「スンスンばかうけアソート」「スンスン瀬戸しおアソート」を、2025年9月22日より全国のスーパー・ドラッグストアにて数量限定発売する。
栗山米菓、「パペットスンスン」と初コラボ
「スンスンばかうけアソート」は、チーズ味とコーンポタージュ味の2種で内容量は20枚(チーズ味:2枚×5袋、コーンポタージュ味:2枚×5袋)、「スンスン瀬戸しおアソート」はえび塩味とうま塩味の2種で、内容量は14枚(えび塩味 1枚×7袋、うま塩味 1枚×7袋)。
左:スンスンばかうけアソート 右:スンスン瀬戸しおアソート
それぞれに、ここでしか手に入らないオリジナルデザインのシール(各3種・ランダム封入)が1枚付属しており、ファン必見の新商品となっている。
