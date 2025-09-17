「pay an arm and a leg for something」の意味は？答えが気になりすぎる！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「pay an arm and a leg for something」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、ものの値段に関する言葉です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「なにかに高額なお金を支払うこと」でした！
「pay an arm and a leg for something」は「なにかに高額なお金を支払うこと」という意味のイディオムです。
「Chocolate costs an arm and a leg now.」
（最近のチョコレートはとても高価だ）
「cost an arm and a leg」も「高額なお金がかかる」という同じような意味あいを持つイディオムですよ。
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部