「pay an arm and a leg for something」の意味は？答えが気になりすぎる！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、ものの値段に関する言葉です。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「なにかに高額なお金を支払うこと」でした！

「pay an arm and a leg for something」は「なにかに高額なお金を支払うこと」という意味のイディオムです。

「Chocolate costs an arm and a leg now.」

（最近のチョコレートはとても高価だ）

「cost an arm and a leg」も「高額なお金がかかる」という同じような意味あいを持つイディオムですよ。

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。