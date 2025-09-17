西鉄は17日、鉄道運賃の値上げを国土交通省に申請したと発表しました。認可されれば、2026年4月から初乗りが170円から180円に値上がりします。

西鉄は17日、太宰府線・甘木線を含む天神大牟田線と貝塚線の運賃について、2026年4月からの値上げを国交省に申請したと明らかにしました。



認可されれば「初乗り運賃」が170円から180円に、天神～二日市は50円上がり420円に、天神～大牟田間は90円上がり1140円となります。最大で100円の値上げです。





また、通勤定期は平均15.6パーセントの値上げ、通学定期は平均9.0パーセントの値上げとなる見込みです。

■西鉄・林田浩一社長

「昨今の物価上昇による運営コストの上昇に加え、今後、安全確保の設備投資や人材確保のための待遇改善費用・環境対策費用など鉄道事業の継続にあたっては、さらなるコストの上昇が見込まれる。運賃改定を合わせてお願いせざるを得ない。」



西鉄は2023年3月、バリアフリーの整備費用として値上げをしましたが、実質的な運賃改定は1997年以来およそ30年ぶりだということです。



詳しい運賃は国交省から認可され次第、ホームページなどで発表されます。