男性ダンス＆ボーカルグループ・ＥＸＩＬＥが１７日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザルーファ広場で、１１月に開幕する３年ぶり８度目のドームツアー「ＴＨＥ ＲＥＡＳＯＮ」のキックオフイベントを開催した。メンバー全員がそろってのショッピングモールでのイベント開催は、約２４年ぶり。ドーム級アーティストのショッピングモール降臨に大歓声が上がった。

ファンと一番近い距離でツアーへ士気を高めるべく、イベントを開催。ＡＫＩＲＡ（４４）が「皆さん盛り上がっていますか！ＥＸＩＬＥです」とあいさつすると、ファンや通行人５０００人以上は大歓声。久々にショッピングモールに帰ってきたＡＴＳＵＳＨＩ（４５）は「２４年前も覚えている。ありがたいことに少しずつ階段を上って、（モールは）久しぶり」と笑顔を見せた。

ＴＡＫＡＨＩＲＯ（４０）が「少しばかりＥＸＩＬＥの楽曲を楽しむ準備はできてますか！」と呼びかけ、２７日発売の５２枚目シングルのタイトル曲「Ｇｅｔ−ｇｏ！」を含む２曲をサプライズでパフォーマンス。会場を巻き込み、盛り上がりを作ったＡＫＩＲＡは「こういった距離感でツアーへキックオフできて、再スタートにふさわしい１日になった」と感激した。

来年９月にデビュー２５周年を迎える。ＴＡＫＡＨＩＲＯは節目を迎えた暁には「温泉旅行に行きたい。ツアーバスに乗って、中でカラオケして」と計画していた。