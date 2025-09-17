¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢¥Ò¥«¥ë¤Î¡ÖÉâµ¤OK¡×Àë¸À¤Ë»ýÏÀ¡ÖºÇ½é¤«¤é¤½¤ì¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤¿¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤â¡Ä
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¤Î¡ÖÉâµ¤OK¡×Àë¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï14Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢ºÊ¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤ÈÅÐ¾ì¤·¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Éâµ¤OK¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¼«ÂÎ¤Ï¡È¤ª¹¥¤¤Ë¤É¤¦¤¾¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÇÉÈ¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤«¤é¤½¤ì¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¡È¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¤Ë¤·¤Þ¤¹!¡É¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ë¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Î²£¤Ë¤¤¤ë¥Î¥¢¤µ¤ó¤¬¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î¸í²ò¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¸ýÀè¤Ç¤Ï¡È¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£