「広島−阪神」（１７日、マツダスタジアム）

指原莉乃がプロデュースする アイドルグループ＝ＬＯＶＥ（イコールラブ）のメンバー、山本杏奈（２７）が始球式を務めた。

雨の影響で１時間以上も試合開始が遅れた一戦でマウンドへ。通常より急いで投球する状況ということもあってか、近本の背後を大きく通過する一球となった。

捕手の坂倉が走ってボールを追いかけるほどの“大暴投”に、球場もどよめき。山本はマウンドで自身の頭をたたいて悔しさをにじませたが、中継で解説を務めた広島ＯＢ・前田智徳氏が「ちょっと肩が冷えたかも」と優しくフォローした。

投球を終えた山本は「グループに入った時、最初に個人の夢として掲げたのが始球式でした。今、夢が叶ってすごくうれしいです。（投球が）それてちょっと悔しいんですけど、全力で楽しく投げさせていただいたので悔いはないです。カープ勝利への思いを込めて投げさせていただきました」と笑顔で振り返った。

広島出身で子どもの頃からカープファン。特に松山竜平外野手が「推し」で、背番号「５５」のユニホームでマウンドに上がった。山本は「松山選手にも、この思いが届いていたらいいなと思います」と声を弾ませた。

試合は１９時１０分にプレーボールとなった。