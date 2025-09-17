&honeyから新ハンドクリーム登場♡秋冬に嬉しいポップアップ先行販売

秋冬の乾燥が気になる季節に嬉しいニュース。ハチミツ美容ブランド「&honey（アンドハニー）」から、3種類の新しいハンドクリームが2025年9月24日（水）より期間限定で登場します。ブランド独自のハチミツ比率でうるおいを長時間キープしながら、ベタつかない使い心地が魅力。香りや仕上がりの異なる3タイプから、自分の肌に合った一本を選べるのも嬉しいポイントです。

うるすべ仕上げ♡メルティモイスト

「アンドハニー メルティモイスト ハンドクリーム」は、オリーブ＆ハニー成分＊1を配合。スッと肌になじみ、すべすべの透明感ある仕上がりに導きます。香りは甘く華やかなピンクローズハニー。

内容量は50g、価格は780円（税抜）／858円（税込）。

＊1 オリーブ果実油、ハチミツ（全て保湿）

しっとりケアに♡ディープモイスト

「アンドハニー ディープモイスト ハンドクリーム」は、ホホバ＆ハニー成分＊2を配合し、しっとり潤う手肌に。乾燥が気になる方におすすめのタイプです。

香りは甘くジューシーなフルールハニー。50g入りで、価格は780円（税抜）／858円（税込）。

＊2 ホホバ種⼦油、ハチミツ（全て保湿）

超しっとり♪ミルキーモイスト

「アンドハニー ミルキーモイスト ハンドクリーム」は、シア＆ハニー成分＊3を配合し、手荒れをケアしながら超しっとりと潤う仕上がりに。濃蜜なフルーティハニーの香りが広がります。

こちらも50g入りで、価格は780円（税抜）／858円（税込）。

＊3 シア脂、ハチミツ（全て保湿）

あなたにぴったりの一本を見つけて♡

「&honey」の新しいハンドクリームは、メルティモイスト、ディープモイスト、ミルキーモイストの3タイプ。

それぞれ香りや質感が異なり、乾燥対策や手荒れケアなど、自分の悩みに寄り添って選べるのが嬉しいポイントです。

保湿力だけでなく、心地よい香りに包まれる時間も楽しめる♡ この秋冬、ポップアップでお気に入りの一本を探してみませんか？