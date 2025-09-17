20歳の新星グラドル・土田優空さんのFLASHデジタル写真集「土田優空 君だけの静寂」がリリースされました。



【写真】ふわふわボディが武器の土田優空さん

2024年にグラビアデビューし、各誌で注目を集める土田さん。FLASH初登場となった今作では明るい日差しの中、肩肘を張らない自然体なグラビアをテーマに撮影。ニット素材の柔らかなワンピース水着、シンプルだからこそスタイルの良さが映えるフレッシュなビキニ、最後は少し背伸びした艶っぽい衣装まで。知れば知るほどクセになる“ゆるふわゆあボディ”をご堪能あれ！



9日発売の『週刊FLASH』(光文社)にも登場。“癒し系”の系譜を継ぐと評される彼女は持ち前のマシュマロボディと迫力満点のバスト、親しみやすい柔らかな笑顔が印象的なグラビアを披露しています。2024年9月にグラビアを始めてから、SNSフォロワー数が加速度的に増えている逸材から目が離せません。



【土田優空さんプロフィール】

つちだ・ゆあ 2004年9月21日、東京都生まれ。T155B90Wウエスト60Hヒップ90 9月に「ヤングマガジン」にてグラビアデビュー。その後各誌グラビアに登場するなど活躍。舞台『言葉桜』『GO,JET!GO!GO!vol.2〜浮気なJETのパレットキャット〜』に出演するなど女優としても活動中。そのほか最新情報は、公式X（@tsuchida_yua）、公式Instagram（＠tsuchidayua_0921）