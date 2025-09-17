「高校生に戻ったら志望したい大学」ランキング！ 2位「早稲田大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
「もし、もう一度大学受験ができるなら…」多くの大人が一度は考えたことがあるかもしれません。当時とは違う価値観で、改めて大学を選び直すとしたら、どこが人気を集めるのでしょうか。
All About ニュース編集部では、全国の10〜70代の男女300人を対象に「学歴」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「いま高校生に戻るとしたら、志望したいと思う大学」についてのランキング結果を紹介します。
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【14位までの全ランキング結果】
回答者からは「憧れ」（30代女性／石川県）、「単純に高校生当時憧れていたが全く届かなかったところだからです」（50代女性／東京都）、「サッカーが強くて、サークルも充実しているから。東京に出たかったから」（20代男性／大阪府）、「好きなことをさせてくれる校風と、バラエティに富んだ生徒たちとの交流（討論なども含む）が楽しいからです」（50代男性／群馬県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「目指すなら上を目指したいから」（20代男性／神奈川県）、「社会に出て、学歴の重要性を認識したから」（40代男性／神奈川県）、「国内ならこれ以上ないという学歴を手に入れた後の出来事は何も後悔はなさそうだから」（30代女性／東京都）、「もし、行けたら行きたかった」（70代女性／奈良県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
