9月2日（火）から、ファミリーマートで新しいパン＆スイーツが発売されているのをご存じでしょうか？ 世界的な大会で日本人として初優勝をおさめた名パティシエ・安食雄二シェフ監修シリーズの第2弾として、パンと焼き菓子2種類が登場しました。

監修シリーズ第1弾は、累計販売数1000万食を突破するほどのスマッシュヒットを記録。今回の第2弾も、SNSではすでに「何個でもいける」「今回も最高」と高評価が続出。そんな新商品を実食レビューします。

安食雄二シェフ監修シリーズ第2弾

まず紹介するのは、「アールグレイクロワッサン」（税込185円）。クロワッサン生地にアールグレイの茶葉を練りこみ、中にはアールグレイ風味のチョコクリームとオレンジジャムをサンド。紅茶感がたっぷり満喫できる商品です。

「アールグレイクロワッサン」

袋を開けたそばからアールグレイがふんだんに香り、コンビニパンらしからぬ高級感を放ちます。やわらかい生地は、好みに合わせてリベイクして食べるのもよさそうです。



同商品の特徴は、なんといってもその中身。紅茶、オレンジ、チョコの3つの要素がケンカせず、互いのよさを引き出しています。甘みと酸味のバランスが絶妙で、口当たりはほどよくさっぱり。紅茶好きな方も大満足の1品です。

甘みと酸味のバランスが絶妙

次に紹介するのは、焼き菓子コーナーの「ピスタチオといちごのパウンドケーキ」（税込248円）。安食シェフの手によって、ナッツの女王・ピスタチオといちごがぜいたくにマリアージュされたパウンドケーキです。抹茶スイーツと見間違えるような濃い緑色が映えるパウンドケーキには、フリーズドライのいちごがたっぷり入っています。

上品なピスタチオの香りがただようケーキ生地は口の中でふんわりとろけ、それだけで抜群のおいしさ！ そこに、フリーズドライらしからぬしっとりとした甘ずっぱいいちご果肉が合わさることで、専門店のようなリッチな味わいを生み出しています。

「ピスタチオといちごのパウンドケーキ」

ピスタチオといちごのマリアージュ

さすが世界一のパティシエだ……と、素人ながらに感動してしまった今回のコラボレーション商品は、いずれも数量限定販売です。前回のコラボ商品を購入した方はもちろん、パン好きやスイーツ好きの方には見逃せない商品ばかりですよ。

（文＝桐田えこ）