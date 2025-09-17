やらない理由が見当たらない！「ふるさと納税」は高所得者ほど得するおいしい制度
「ふるさと納税」という制度をご存じでしょうか？ 言葉は知っていても、まだ自分ではやったことがないという方も意外と多いかもしれません。特に忙しい日々を送る方の中には、「なんだか面倒くさそう」という理由で敬遠している方もいるようです。
しかし、この制度は税金を多く納める高所得者ほど、その恩恵をより多く受けられるお得な制度。手続きもたいして難しくありません。
今回はふるさと納税の主な制度内容とメリットについてです。
寄付総額も右肩上がりに増加し、2024年度には合計1兆2727億円と過去最高を更新しています。
その後、制度趣旨を逸脱しないよう、総務省により返礼品の限度額や産地などの条件が何度も見直されてきました。その結果、以前に比べれば返礼率は下がりましたが、わずか2000円の自己負担のみで寄付額の最大3割相当の特産品が受け取れるのですから、利用価値は高いと言えるでしょう。
ふるさと納税は、本来自分が住んでいる自治体に支払う住民税の一部を、自分が選んだ自治体に振り分けるイメージの制度です。もし、ふるさと納税をしなければ、そのまま自分が住んでいる自治体に税金が入ることになり、特産品ももらえないわけですから、利用しない手はありません。
また、ふるさと納税では、応援したい自治体を自由に選べるうえ、寄付金の使い道を寄付者自身が選べます。多くの自治体が、実際に寄付金がどう使われたのかをホームページなどで公表しています。普段、自分が払った税金が何にどう使われているか分からなくて不満という方も、その使い道を実感できます。
さらに、ふるさと納税は社会貢献の手段としても有効です。地震や豪雨水害など、大きな災害が起こったとき、被災した自治体に迅速かつピンポイントでお金を届けられます。最近は地域の社会課題の解決に向けたクラウドファンディングの手段としても、活用されています。
▼ふるさと納税の仕組み
寄付者は寄付した翌年の確定申告で、寄付金額や寄付先などを記入して「寄附金控除」を申告します。すると、合計寄付額のうち2000円を除いた部分が全額、翌年の住民税から差し引かれたり、所得税から還付されたりして戻ってきます。
上記の例だと4万8000円分戻ってくるので、結果的にわずか2000円の自己負担のみで、寄付額の3割相当（1万5000円）の返礼品を味わえるのです。
ただし、全額戻ってくる寄付額には上限があり、その人の年収、家族構成などによってそれぞれ異なります。ざっくり言うと、年収が高くて納める税金の額が高い人ほどその上限は高く、扶養家族が多い人ほど低くなります。
例えば、年収500万円で妻と高校生の子ども1人を扶養する会社員の上限は4万円で、年収1200万円の独身勤務医の場合は24万7000円です（総務省の目安表より）。その範囲内で寄付をすれば、2000円を除いた全額が戻ってきます。つまり、実質2000円の負担のみで特産品を楽しめます。
詳しい上限額の目安は、ふるさと納税関連サイトの早見表やシミュレーションなどで確認できるので、自分の年収や家族構成などを当てはめて調べてみましょう。
なお、東京都など、一部ふるさと納税の対象とならない自治体もあるので、最新情報を確認する必要があります（2025年7月末現在、対象外自治体は東京都、兵庫県洲本市、長野県須坂市、岡山県吉備中央町）。また、自分が住んでいる自治体に寄付をしても、返礼品を受け取ることはできません。
以上、ふるさと納税の主な制度内容とメリットをご紹介しました。医師のような高所得者ほど多くの恩恵を受けられる制度なので、まだやったことがないという方は、ぜひ検討しましょう。特に今年は10月1日から制度改正でポイント付与が廃止されるので、できるだけ早く着手することをおすすめします。
執筆：塩田 真美（しおたまみ）
出版社の女性誌・マネー雑誌の編集部を経て、フリーの編集者・ライターとして活動。主に女性誌や広報誌、金融関連サイト、書籍などで、人物インタビューのほか、NISA（少額投資非課税制度）、株主優待、ふるさと納税、節約術などの記事を手掛ける。
(文:All About 編集部)
