Photo: まついただゆき

最近はクラフトビールばかり飲んでいる。飲める量は知れているからこそ、どうせなら味わい深い一杯を楽しみたい。

そんな自分にぴったりだったのが、オリオンビールの「しまめぐり」シリーズだ。

Photo: まついただゆき

名護工場の小規模設備「Co-Labo75」で仕込まれるクラフトビールで、希少な原料や大規模生産では難しい製法を駆使している。これまでは沖縄県内のホテルに併設するバーでしか飲めなかったが、いまは公式ECでも購入可能に。330ml小びん4本セットで4,620円（税込）と日常のビールよりは高価だが、沖縄の風景を一杯に閉じ込めた特別な体験ができる。

しかも、このシリーズは年6回（予定）発売され、それぞれ異なる島や土地をテーマにしているのも面白い。 今回はご縁があって、実際に飲ませていただく機会をいただいた。

爽やかな酸味と白ワインの香り「今帰仁 FRUIT SHINY SOUR」

Photo: まついただゆき

2025年6月に第一弾として発売された「今帰仁 FRUIT SHINY SOUR」。グラスに注ぐとアセロラ由来の鮮やかな香りが立ちのぼる。ひと口目はシャープな酸味が印象的で、その後から白ワインを思わせる芳醇なホップの香りがふわりと追いかけてくる。軽やかなのに奥行きがあり、飲み飽きしない。

Photo: まついただゆき

フルーティで爽やかな仕上がりなので、休日の昼にリラックスしながら飲むのにちょうどいい。アルコール度数は6％。晩酌の最初の一杯としても気持ちを切り替えてくれる存在感があった。

トロピカルアロマと濁りの黄金色「伊江島 HAZY IPA」

Photo: まついただゆき

2025年8月に発売された第二弾「伊江島 HAZY IPA」は見た目からして南国。濁りのある黄金色に、マンゴーやパイナップルを思わせるトロピカルアロマが重なり合い、アメリカ産ホップの柑橘系の爽やかさ、ニュージーランド産ホップの華やかさが奥行きを与えている。

Photo: まついただゆき

口当たりは柔らかく、伊江島産の小麦によるシルキーな舌触りが心地よい。アルコール度数は7.0％で、しっかりとした飲みごたえも楽しめる。南国果実をそのままかじったようなジューシーさがクセになる一杯だった。

次に巡る「島」はどこだ？

Photo: まついただゆき

実は、このレビューを書いている時点で第一弾と第二弾はいずれも完売済み。つまり「しまめぐり」は、その瞬間にしか味わえない一期一会のクラフトビールだ。現在は第三弾の準備が進んでいるとのこと。 沖縄の自然を旅するように、自宅にいながら沖縄にワープできる一杯。次のリリースは逃さずチェックしてほしい。

Source: おきなわしまめぐり