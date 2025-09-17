旅系YouTuberが中国の動画公開後、行方不明に。安否発信も「これはマジで拘束されてると思う」疑念の声
行方が分からなくなっていた旅系YouTuberのBappa Shotaさん。9月17日までに自身のYouTubeを更新し、安否を明らかにしました。
【写真】Bappa Shota、YouTube投稿を更新
しかし待望の更新にもかかわらず、この投稿内容はファンの間でより一層疑念を深めるものに。誤字脱字があったり、「Adios」の「o」の上にアクセント記号が付いていたり、いつものShotaさんにはみられない行動があるようです。
ファンからは「彼がライブ放送（生配信）しない限りは当局に拘束されていると考える」「っていうか、今何処にいるって文言ないよね？いつも居場所書くのに。怪しいよマジで」「日本に一度帰国して欲しいし、何よりとにかくそこから出国して欲しい。。」「帰国するまでは安心できないよ…」「ちゃんと動画で確認しないと安心できない」「これはマジで拘束されてると思う」と、心配の声が続出しました。
「日本に一度帰国して欲しい」6月28日に動画『中国ウイグル自治区と強制収容所の実態がとんでもなかった』を公開して以来、目立った動きがなく安否を心配する声が上がっていたShotaさん。9月17日までにYouTubeの投稿を更新し、「みなさん。what’s up? お久しぶりです。お待たせして申し訳ないです。ようやく今週末に新しい動画を公開できそうです」と報告しました。続けて「本当にたくさんの方にご心配おかけして申し訳ないです。新たな旅の始りを皆さんにシェアできるのを楽しにしております。ではまた今週末 Adios」とつづっています。
