俳優の横浜流星がInstagramを更新し、29歳の誕生日を迎えたことを報告した。投稿では「昨日はバースデーイベント 幸せな時間でした」と感謝の思いを綴り、NHK帯がドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』の現場で祝ってもらった様子も伝えている。

披露された写真には、撮影中の和装姿で特製のバースデーケーキを手にする姿や、和装風衣装で真剣な表情を浮かべるカット、さらには大規模会場でのバースデーイベントの様子などが並ぶ。俳優仲間とのツーショットや、背中で語るモノクロ写真も。

一方、『べらぼう』公式アカウントも「今日は我らが蔦重・横浜流星さんのお誕生日！」と更新。収録の合間にキャストとスタッフでお祝いしたことを明かし、「べらぼうな一年を！」とエールを送っている。

コメント欄には多くの祝福の声が寄せられた。俳優・福士蒼汰も「うわお！ おめでとう」と反応。ファンからは「流星くん29歳お誕生日おめでとう 流星群の皆んなとお祝い出来て嬉しかった」「バースデーイベントで一緒にお祝いできたこととても幸せでした」「べらぼう毎週楽しみにしています。ゴールまであと少し、本当にお疲れ様です」といった温かなメッセージが並んだ。

役者として節目を迎えた横浜流星。『べらぼう』撮影も残り1カ月半と明かし、全力で走り抜ける姿勢を示した。20代最後の1年に期待と応援が集まっている。（文＝リアルサウンド編集部）