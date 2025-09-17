¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥¥å¥ó¡×Ä«ÆüÆà±û¡¢¤Ð¤Ã¤µ¤ê¥«¥Ã¥ÈàÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥óá¤Ë¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡ÖÇË²õÎÏ¡×¡ÖÅ·»ÈÈ¯¸«¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå»×¤¤½Ð¤¹¡×
¡ÖÀ¨¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëÄ«ÆüÆà±û¤¬¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖShort bob¡¡¤º¤Ã¤ÈÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢º£²ó10cmÄø¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤òÆ°²è¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö²¿Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÃ»¤µ¤Ë¡¢¶À¤ò¸«¤ëÅÙ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª´é¤¬¾®¤µ¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Ã¥Ã¥Ã¡×¡ÖÀ¨¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖÅ·»ÈÈ¯¸«¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥¥å¥ó¡×¡Ö¤ä¤Ð¡¼¡¼¤¤¡ª¡×¡ÖÇË²õÎÏ¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå»×¤¤½Ð¤¹¡×¡ÖÈ±¥á¥Ã¥Á¥ãåºÎï¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó²Ä°¦¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£