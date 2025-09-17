À¾Éð¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï¡¢¥Á¡¼¥à¿·¿Í22Ç¯¤Ö¤ê7¿ÍÌÜ¤Î¥ë¡¼¥¡¼2·åËÜÎÝÂÇ¡¡¥â¥¤¥Í¥í¤«¤éÀèÀ©ÃÆ¡¡ÃæÀ¾ÂÀ¡¢À¶¸¶ÏÂÇî¤é¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤º¤é¤ê
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½À¾Éð¡Ê17Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤ÎÅÏÉôÀ»Ìï³°Ìî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬2²ó¤ËÀèÀ©¤Î10¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï22Ç¯¤Ö¤ê7¿ÍÌÜ¤Î¿·¿ÍÁª¼ê¤Î2·åËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÉôÀ»¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¤Î³°³Ñ¹â¤á¤Î149¥¥íÄ¾µå¤ò±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ë±¿¤ó¤À¡£¡Ö¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃ¡¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Î¿·¿Í¤Ç2·åËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï1950Ç¯¤Î¿¼¸«°ÂÇî¡Ê22ËÜ¡Ë¡¢52Ç¯¤ÎÃæÀ¾ÂÀ¡Ê12ËÜ¡Ë¡¢53Ç¯¤ÎËÅÄÂÙ¸÷¡Ê27ËÜ¡Ë¡¢81Ç¯¤ÎÀÐÌÓ¹¨Åµ¡Ê21ËÜ¡Ë¡¢86Ç¯¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî¡Ê31ËÜ¡Ë¡¢2003Ç¯¤Î¸åÆ£ÉðÉÒ¡Ê11ËÜ¡Ë¡£