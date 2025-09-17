¡Ö¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤µ¤ó¤«¤éÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¡Ä¡×¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÌò¤ÎàÀ¨ÏÓáÇÐÍ¥¤Ë»ëÄ°¼Ô¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û
¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤ÇÅ¹°÷Ìò¤ò¹¥±é
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¡£·àÃæ¤ÇÀ©ºî¤¬¿Ê¤à¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö²÷·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ç¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÌò¤ò±é¤¸¤ë·Ý¿Í¡¦ÉÍÊÕ¥Ò¥é¥á¡ÊÉÍÌî¸¬ÂÀ¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍÌî¤Ï¸½ºß¡¢NHK¤ÇºÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾ï»Ò¡Ê¹âÈª½¼´õ¡Ë°ì²È¤¬´Ö¼Ú¤ê¤¹¤ë»Å½Ð²°¡Ö¿¹ÅÄ²°¡×¤ÎÅ¹¼ç¡¦½¡µÈ¡Ê¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ë¤«¤é¤¤¤Ä¤âÅÜÌÄ¤é¤ì¤ëÅ¹°÷¡¦Ä¹Ã«ÀîÅ¯Åµ¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¹¥±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¹Ã«Àî¡Á¡ª¤È¥Ô¥¨¡¼¥ëÂì¤µ¤ó¤«¤éÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¡×¡Ö¥³¥ß¥«¥ëÎÏ¾¯¤·¶¯¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¤ª¤êÍ¥¤·¤µ¤¤¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹¤¬¤ë±éµ»¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö°ÂÄê¤Î¥Ï¥Þ¥±¥ó¤µ¤ó¡×¡ÖÏÆÌò¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»ëÄ°¼Ô¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¨ÏÓÌò¼Ô¤µ¤ó¡£²¿Ìò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ï¥Þ¥±¥ó¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£