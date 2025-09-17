¡ÚÌÀÆü18Æü¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂç¥³¥±¤¹¤ë¡Ä¡Ö²÷·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«¡Ò18ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¡Ó
ÁðµÈ¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤à¤¬¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÂè25½µ¡Ö²÷·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ï18Æü¡¢Âè124²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÀ©ºî¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÏÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤Ë¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡£·Þ¤¨¤¿³«±é½éÆü¡£µÒÆþ¤ê¤¬°¤¯¡¢¼Õ¤ë¤Î¤Ö¤Ë¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¤Þ¤ÀÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£
¡ÒÂè124²ó¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡¤Î¤Ö¤ÏÁðµÈ¤Ë¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤¬¡¢ÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤«¤é¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂç¥³¥±¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤È¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤Ï¡¢¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿½éÆü¡£µÒÆþ¤ê¤Î°¤µ¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¡£¼Õ¤ë¤Î¤Ö¤Ë¡¢¿ó¤Ï¤Þ¤ÀÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¡£¤Î¤Ö¤¬¼õ¤±ÉÕ¤±¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ä¡£ ¡¡
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢àµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁá¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ÖDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ãæ±à¥ß¥Û¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ìø°æ¡ÊÄ«ÅÄ¡Ë¤Î¤Ö¤òº£ÅÄÈþºù¡¢É×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NHKÁí¹ç¡ÊËè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é¡Ë¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£