ニューヨーク、“ニューヨーク仕事”に大喜び カメラマンに逆オファー「いっぱい撮ってください」
お笑いコンビ・ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）が17日、バーニーズ ニューヨーク銀座本店で行われたリニューアル記念イベントに参加した。

“ニューヨーク仕事”に2人は大喜びで「いっぱい撮ってください」とカメラマンに逆オファーして笑わせた。この日のファッションポイントについて問われると嶋佐は「カジュアルな感じなんですけど、普通と違って大人カジュアル。個人的に着させてもらってカッコいいなと思います」とアピール。屋敷は「セットアップなんですけど、カジュアルすぎない感じで。着心地もいいです。パッと見て金ある感じがいい。ナメられない」と笑顔を見せていた。
バーニーズ ニューヨーク銀座本店オープン以来初となるリモデルのコンセプトは「記憶と創造」。バーニーズ ニューヨークが築き上げてきた伝統とテイストを大切にしつつ、未来に向けた創造的な挑戦によって新たな価値を生み出す空間へと進化。新たなコンセプトによるフロア、五感を刺激するラグジュアリーな体験コンテンツ、限定商品や初登場ブランドなどを用意し、より洗練された大人のための“GINZA WONDERLAND”として新たに生まれ変わる。
