¡Ö£î£å£÷£ó£²£³¡×¾®ÀîºÌ²Â¥¢¥Ê¡¡¼«Ì±ÁíºÛÁª¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¡¢¥³¥Ð¥Û¡¼¥¯²ñ¸«¢ª¡Ö¤Ê¤ó¤«£±Ç¯Á°¤ÎºÆÊüÁ÷¸«¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡¡¡ÖÅÞ¤¬£±¤Ä¤Ë¡ª¡×¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¡ª¡×¢ª¡Ö¤³¤Î£±Ç¯²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡£±£¶Æü¤Î£Ô£Â£Ó¡Ö£î£å£÷£ó£²£³¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤ÏÅÞÆâ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤È¤Þ¤ë¤³¤È¡£¤ß¤Ê¤¬£±¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë´Ä¶¤òºî¤ì¤ë¤«¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¤¬½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ç¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤òºÆµ¯Æ°¡£¤³¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¸°¤Ï¼ã¤¤ÎÏ¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤âÀ¤Âå¸òÂå¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡³Æ¿Ø±Ä¤Î£Ö£Ô£Ò¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¿¿»³¿Î»á¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤ÏÃ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È£±Ç¯Á°¤ÎºÆÊüÁ÷¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿»³»á¤¬¡ÖÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤Î¹ñ¤ò¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Ãê¾ÝÅª¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÆµ¯Æ°¤È¤«¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£ºÇ¸å¤ËÃÑ¤òÃÎ¤ê¤Ê¤µ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¾®Àî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤Î£±Ç¯¤ÎÁí³ç¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤³¤Î£±Ç¯¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£