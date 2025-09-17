¿·ºî¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡ÙÀ¼Í¥¿Ø¡¢¸¶ºî¡¦ËÌ¾ò»Ê¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´¶·ã¡Ö¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×
¡¡26Æü¤è¤ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney+¡×¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ã¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥¤¡Ù¡Ê¡Ö¡¦¡×¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤ÎÇÛ¿®Ä¾Á°1¡¦2ÏÃ»î¼Ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼¡½÷¡¦Æ·Ìò¤Î¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò¡¢Ä¹½÷¡¦Þ¥Ìò¤Î¾®À¶¿å°¡Èþ¡¢»°½÷¡¦°¦Ìò¤Î²Ö¼é¤æ¤ß¤ê¡¢·º»ö¡¦Æâ³¤½ÓÉ×Ìò¤Îº´Æ£ÂóÌé¤¬ÅÐÃÅ¡£¸¶ºî¼Ô¡¦ËÌ¾ò»Ê»á¤«¤é¤ÎÄ¾É®¿§»æ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¿§»æ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¾®¾¾Ì¤²Ä»Ò
¡¡»°»ÐËå¤Î3¿Í¤Ï¡¢ºîÃæ¤Î²øÅð¤Î¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤Î¿§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¡£4¿Í¤ÏºîÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£´°Á´¿·ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ËÎ×¤ó¤À¿´¶¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¡¢¸¶ºî¤È¥¢¥Ë¥áÁ°ºî¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëËÌ¾ò»Ê»á¤«¤éÀ¼Í¥¿Ø¤ØÄ¾É®¿§»æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤½¤ì¤¾¤ì¿§»æ¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥ó¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£»Ê²ñ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÏÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿4¿Í¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¿§»æ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢´î¤Ó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤À¤·¤¿¡£¾®¾¾¤Ï¡Ö¿Ì¤¨¤Þ¤¹¡Ä¡ª¡×¤È¼ÂºÝ¤ËÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾®À¶¿å¤Ï¡Ö²ÈÊõ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿§»æ¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¡¢Î¾¿Æ¤È¤â¤ËºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦²Ö¼é¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤ªÊì¤µ¤ó¤ªÉã¤µ¤ó¤É¤¦¤·¤è¤¦¡ª¤¹¤°¤Ë¼«Âð¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¤ÈÂç¤¤Ê¶Ã¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤ËÜÅö¤ËÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1981Ç¯¡Á84Ç¯¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ËÌ¾ò»Ê»á¤ÎÏ¢ºÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤¬¸¶ºî¡£µÊÃã¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÈþ¿Í»°»ÐËå¤ÎÆ·¡¢Þ¥¡¢°¦¤¬¡Ö²øÅð¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡×¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ë¥é¥Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£²ÚÎï¤ÊÅð¤ß¤Îµ»¤ä¡¢¼¡½÷¤ÎÆ·¤È·º»ö¡¦Æâ³¤¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÎø¤òÉÁ¤¤¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢1983Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥¸¥¢¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤â¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¸¶²èÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤â¤Ê¤ªÀ¤³¦Ãæ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤¬¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅÁÀâÅª¤ÊºîÉÊ¡£º£ºî¤Ï¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î´°Á´¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡£Á°ÊÔ¡Ê1ÏÃ¡Á6ÏÃ¡Ë¤Ï26Æü¡Á10·î31Æü¡¢¸åÊÔ¡Ê7ÏÃ¡Á12ÏÃ¡Ë¤Ï12·î26Æü¡Á2026Ç¯1·î30Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡ÊÊ¡ÅÄËãµ®¡¢¤æ¤á¤Ã¤Á¡¢¤«¤Ê¤Ç¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
