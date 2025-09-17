◇陸上 世界選手権東京大会第5日（2025年9月17日 東京・国立競技場）

日本陸連の山崎一彦強化委員長が17日、世界選手権の中間総括取材に応じた。

日本勢の戦いぶりなどについて総括した一方で、前日16日に男子110メートル障害準決勝に急きょ繰り上がりで出場した泉谷駿介（住友電工）についても言及した。

準決勝が始まる約1時間前に連絡を受けた泉谷は、自宅から国立競技場へと急行。競技場に15〜20分前に到着してレースに臨んだが、転倒して決勝進出を逃した。

「スタートの1時間前に“認める”という話があったので。急きょというか、あと数分でギャザリングポイント（第1招集所）に行かないといけない状況になってしまった。心と体の準備が厳しい状況で、本人は厳しい状況で臨んだと思う。あんまりこういうことはないので、イレギュラーな件だった。よくキチンと走ったと思う」（山崎強化委員長）

チームとしてのミーティングでは「（繰り上がりの）ルールがあるので、準備はするように」と話していたという。「なかなかそう、現実はそうですけど、大変だったと思う。WA（世界陸連）もたぶん初めてのケースだったのかなというところもある。最善を尽くしてやってくれた」などと話した。